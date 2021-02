SG Sonnenhof Großaspach Bei der SG Sonnenhof Großaspach ist fast jeder Schuss ein Treffer

Eiskalt startete die Sonnenhof-Elf auch nach der Pause nochmal durch. Zunächst steckte der erneut sehr starke Mohammed Diakite zu Andreas Ivan durch, der auf 5:1 erhöhte. In der 50. Minute zirkelte Joel Gerezgiher einen Freistoß aus 17 Metern über die Mauer zum 6:1 in die Primasenser Maschen. Und in der 56. Minute landete eine Mischung aus Befreiungsschlag und langem Pass bei Marvin Cuni, der frei auf den FKP-Schlussmann zulief und mit seinem dritten Treffer an diesem Tag schon frühzeitig den 7:1-Endstand herstellte. Kurz darauf wurde der in dieser Saison bislang erfolgreichste Torschütze der SG ausgewechselt und durfte vorzeitig duschen gehen.