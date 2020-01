SG Sonnenhof Großaspach auf dem Betzenberg Maximilian Reule hält den Punkt fest

Gleich dreimal hätten die Roten Teufel in Führung gehen können. Zweimal war jedoch Aspachs Keeper Maximilian Reule mit einer Glanzparade zur Stelle, einmal half das Lattenkreuz den Gästen. Direkt nach Wiederanpfiff köpfte der Kaiserslauterer Christian Kühlwetter das runde Leder ein zweites Mal an die Latte. Zu diesem Zeitpunkt schien das 0:0 fast etwas schmeichelhaft für den Dorfklub, der in der 61. Minute endlich zu seiner ersten guten Möglichkeit kam. Morys lupfte den Ball aus kurzer Distanz über den Kasten. Langsam schien sich nun aber ein offener Schlagabtausch zu entwickeln, der spätestens ab der 70. Minute jedem neutralen Zuschauer Spaß machte. Denn: Beide Teams hatten beste Möglichkeiten, das Siegtor zu erzielen. Julian Leist hatte in der 85. Minute die beste Chance auf dem Kopf, fand aus fünf Metern aber seinen Meister im FCK-Keeper Lennart Grill. So gut dieser auch hielt, einer war an diesem Abend noch besser aufgelegt: Maximilian Reule. Er zeigte eine Glanzparade nach der anderen und ließ den Lauterern selbst im Eins-gegen-eins keine Chance.