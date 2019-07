Großaspach/Fußball SG setzt auf Flexibilität und „brutales Pressing“

Auf der Außenbahn musste der Weggang von Makana „Rudi“ Baku kompensiert werden. Was die Schnelligkeit betrifft, so sieht Oliver Zapel hier Orrin McKinze Gaines II ganz vorne. „Er ist meines Erachtens sogar noch schneller als Baku.“ Und ansonsten will der SG-Coach in der Offensive die anfangs erwähnte Flexibilität sehen. Dafür habe man viele unterschiedliche Spielertypen im Kader, „wie zum Beispiel einen Komplementärspieler wie Timo Röttger“. Was so viel heißt wie: Er geht immer dahin, wo er dem Gegner am meisten wehtut. Und anders als zum Beginn der Vorsaison habe man nun gleich mehrere Spieler, die auch über die körperlichen Möglichkeiten verfügen, „sich gegen große und athletische Innenverteidiger durchzusetzen“. Gemeint sind neben Winterneuzugang Kai Brünker vor allem die aktuellen Neuzugänge Eric Hottmann und Dimitry Imbongo. Das alte Problem der mangelnden Chancenverwertung habe man allerdings auch in der Vorbereitung noch nicht so recht in den Griff bekommen. „Die Jungs vergessen bei aller spielerischen Qualität manchmal, dass der Ball einfach über die Linie muss.“