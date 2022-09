SG Schozach-Bottwartal Zwei Punkte bei der Zweitliga-Premiere

Es ist ein wahrlich historischer Moment, als das Spiel zwischen den Frauen der SG Schozach-Bottwartal und Mitaufsteiger SG Mainz-Bretzenheim am Samstagabend um 20 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle angepfiffen wird. Zum ersten Mal wird an diesem Abend in Beilstein Zweitliga-Handball gespielt. Die Kulisse stimmt. Die Halle ist voll, die Stimmung bestens. Als dann nach 60 Minuten Spielzeit die Partie abgepfiffen wird, kochen die Emotionen über. Standing Ovations auf den Rängen, tanzende Spielerinnen auf dem Feld. Denn nach einem spannenden und durchweg umkämpften Spiel haben die Gastgeberinnen durch ihr 31:30 (15:14) die ersten zwei Punkte in der 2. Handball-Bundesliga sicher. „Das Ganze ist wie im Märchen. Wenn ich eine Geschichte über Handball schreiben könnte, dann sähe sie genau so aus“, sagt Sina Klenk.