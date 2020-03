SG Schozach-Bottwartal Tobias Klisch: „Das war eine schwere Geburt“

Beilstein - Alles andere als ein Selbstläufer ist die Partie gegen den Tabellenletzten HSG Böblingen/Sindelfingen am Samstagabend gewesen für die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal. „Das war eine schwere Geburt“, resümierte auch SG-Trainer Tobias Klisch nach der Partie und pustete auf der Bank erstmal durch. Sein Fazit: „Wir haben die zwei Punkte. Das zählt. Einfach nur die zwei Punkte.“ Wirklich in Gefahr waren diese am Abend in der Beilsteiner Langhanshalle zwar nie, doch für den Sieg musste man sich ordentlich strecken. „Jedes Spiel wird jetzt so werden. Einen Schönheitspreis werden wir nicht mehr gewinnen“, glaubt Klisch. Denn den Bottwartälern fehlen aufgrund von Verletzungen die Alternativen im Rückraum.