SG Schozach-Bottwartal Sieg im dramatischen Spitzenspiel

Partie der vergebenen Chancen

Für beide Teams war es eine Partie der vergebenen Chancen. So startete die SG mit einem 4:0, musste aber beim 10:10 (23.) erstmals wieder den Ausgleich hinnehmen. Und in der zweiten Hälfte war die Mannschaft von Trainer Hans Christensen beim 15:12 wieder mit drei Treffern vorne, ließ die Gäste aber wieder ins Spiel und war zweimal sogar in Rückstand. „Beide Teams haben viele Fehler gemacht, auch weil beide Abwehrreihen die Fehler provoziert haben“, analysierte Christensen. Immerhin standen die beiden besten Defensivreihen der Liga auf der Platte. Was der SG-Coach monierte: „Wir haben in Überzahl sehr schlecht gespielt. Aber egal: Wir wollen einen der ersten beiden Plätze, und dafür haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht.“ Einen wichtigen Grund dafür, dass es am Ende dennoch reichte, sah Sina Klenk auf der Bank: „Torwarttrainerin Tabea Heidecker hat heute einfach den perfekten Riecher gehabt und immer genau im richtigen Moment gewechselt.“ Und so hielten sowohl Rena Keller als auch Jana Brausch immer wieder entscheidende Bälle, insbesondere direkt nach ihren Einwechslungen. SG Schozach-Bottwartal: Keller, Brausch – Weber (2), Hanak (2), Müller (4), Däuble, Kaufmann (2), Hönig (6/3), Keil (2), Hage (2), Klenk (1/1), Räuchle, Maier (2), Loehnig (2).