SG Schozach-Bottwartal Nur zwei Sekunden fehlen zum Heimsieg

Zu Beginn taten sich beide Mannschaften schwer, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen. Während die Gastgeber mehrfach das Aluminium trafen oder neben das Tor warfen, scheiterten die Lautersteiner ein ums andere Mal an Thomas Fink im Tor der SG Schozach-Bottwartal. Allein in den ersten Spielminuten zeigte er drei starke Paraden. Mitte der ersten Halbzeit führten die Hausherren mit 6:3. In der Folgezeit verpassten sie es jedoch, diesen Vorsprung auszubauen. Zu viele Würfe blieben in der Gäste-Abwehr hängen oder landeten neben dem Tor. So geriet die SGSB sogar in Rückstand. Drei Sekunden vor der Halbzeitsirene sorgte Tim Lessing immerhin für den 12:12-Pausenstand.