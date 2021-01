SG Schozach-Bottwartal Neues Trainergespann steht fest

Mit Hans Christensen wird künftig ein erfahrener Däne als Cheftrainer auf der SG-Bank sitzen. Der 47-Jährige lebt seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Zuvor war er als Spieler in der ersten und zweiten dänischen Liga aktiv. In Deutschland spielte er zunächst bei Phönix Sinsheim in der Regionalliga, bevor er weitere Jahre in der BWOL und der 3. Liga aktiv war. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte Christensen dann in Pforzheim, gefolgt von drei Jahren bei Salamander Kornwestheim in der 3. Liga. Von 2017 bis 2020 war er bei der SG BBM Bietigheim tätig und betreute dort die Drittliga-Frauen sowie die A-Jugend-Bundesligamannschaft. Coronabedingt folgte eine Auszeit, ehe er sich nun auf die Saison 2021/22 mit der SG Schozach-Bottwartal vorbereitet.