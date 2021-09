SG Schozach-Bottwartal Nach langer Pause oben mitmischen

Der Trainer ist aber nicht die einzige personelle Veränderung bei der SG Schozach-Bottwartal, auch auf dem Feld gibt es viele neue, meist sehr junge Gesichter. Genau genommen ist die halbe Mannschaft frisch an Bord. Da trifft es sich gut, dass zumindest zwischen den Pfosten ein sehr bewährtes und vor allem starkes Duo weiter den Kasten möglichst sauber hält. Jugend-Nationaltorhüterin Rena Keller und Jana Brausch sind für diese Spielklasse wohl ein deutlich überdurchschnittliches Gespann. „Ich möchte mal behaupten, dass jeder Drittligist und wahrscheinlich auch jeder Zweitligist mehr als zufrieden wäre, wenn er diese beiden in seinem Team hätte.“ Dass Christensen damit richtig liegen dürfte, zeigte auch das letzte Testspiel am Samstag gegen Zweitligist Waiblingen, der mit unzähligen freie Würfen an den beiden scheiterte.