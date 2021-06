SG Schozach-Bottwartal Kader der SG-Frauen ist jetzt komplett

Die letzte noch vorhandene Lücke am Kreis hat die SG Schozach-Bottwartal ebenfalls dank der Kooperation mit den Waiblingern geschlossen. Isa Hage soll zusammen mit Caroline Maier hier das Duo bilden. Die 18-Jährige begann ihre Handball-Karriere beim HC Hypo Niederösterreich, bevor sie dann nach Metzingen wechselte. Dort spielte sie unter anderem in der Jugend-Bundesliga sowie im Drittliga-Team des Bundesligisten. Isa Hage, die sowohl die deutsche als auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, hat bereits 18 spiele für die kroatische U17-Nationalmannschaft absolviert. In der vergangenen Saison nutzte sie die Möglichkeit, zusätzlich beim Zweitligisten Waiblingen zu trainieren. Über Waiblingen kam dann auch die Anfrage an die SGSB bezüglich der noch nicht besetzten Position am Kreis. Nach kurzen zielführenden Gesprächen sagte Isa Hage bei den Bottwartälerinnen zu. Zusätzlich zu den Trainingseinheiten und den Spielen bei der SG wird sie weiterhin beim VfL trainieren. „Die SG Schozach-Bottwartal ist ein junges und ambitioniertes Team, und ich glaube, wenn wir einen guten Teamspirit haben, dann können wir sehr erfolgreich sein. Mir ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen“, schaut die 18-Jährige auf die kommende Saison.

Mit diesen vier Neuzugängen setzt die SG Schozach-Bottwartal den „Jugendtrend“ fort. Insgesamt stehen nun neun Teenager in den Reihen des Drittligisten. Eine Hiobsbotschaft kam jedoch diese Woche: Rückraum-Shooter Maureen Merkel muss ihre Laufbahn aufgrund eine Rückenverletzung beenden. „Das ist natürlich extrem schade“, sagt Teamchef Michael Gramsch, der dennoch „nicht aktiv auf die Suche gehen“ will. „Falls uns eine Spielerin über den Weg läuft, die zu uns passt, dann nehmen wir sie natürlich. Aber wir sind auch so im Rückraum flexibel und gut genug besetzt“, glaubt er.