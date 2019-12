SG Schozach-Bottwartal in Liga 3 Torhüter-Duo trumpft ein weiteres Mal auf

„Die Abwehr und die beiden Torhüterinnen waren heute richtig geil, der Rest nicht so ganz. Aber dennoch musst du am Ende der Hinrunde so ein Spiel erst einmal gewinnen“, meinte Stettner und fügte an: „Natürlich haben wir gute Einzelspieler, aber dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind. Was die Mädels von Juni bis jetzt gerissen haben, ist unglaublich. Sie waren total fokussiert und konzentriert.“ Dafür steht nun Platz drei und der Aufsteiger ist in Schlagdistanz zu den Plätzen davor. Die SG Schozach-Bottwartal stellt gar die beste Abwehr der Liga – was vor allem auch die beiden Torhüterinnen Jana Brausch und Rena Keller freut. „Damit können wir voll zufrieden sein“, sagt Brausch. Keller fügt an: „Das war eine super Hinrunde – vor allem, wenn man bedenkt, dass das Team aus der BWOL gekommen ist. Wir haben zwar drei Spiele verloren, aber meist nur mit einem Tor. Also hey: Das war top!“ Diesem Fazit konnte sich der Rest des Teams am Samstagabend nur anschließen. Dieses hofft nach der Winterpause auch wieder auf die Rückkehr der beiden Rückraumspielerinnen Alisa Berger und Denise Geier. Und damit dürfte dann auch das Offensiv-Problem wieder gelöst sein. SG Schozach-Bottwartal:

Keller, Brausch – Riek (1), Hönig (4), Berger, Müller (4/1), Kaufmann (4), Brunn (1), Benz (1), Klenk (3), Wehe (1), Lang, Mangold (2/1), Asmuth (3/3).