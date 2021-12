SG Schozach-Bottwartal Hinrunde ohne Punktverlust

Bei der Partie in Pforzheim gelang es der SG Schozach-Bottwartal sogar zum ersten Mal in dieser Saison, die Marke von 40 Toren zu knacken. 43:23 hieß es am Ende, und bereits zur Pause hatten die Bottwartälerinnen beim 22:11 die doppelte Anzahl an erzielten Treffern auf dem Konto. „Wir haben diese Pflichtaufgabe souverän gelöst“, sagt Trainer Hans Christensen, der dem Ergebnis entsprechend eine „deutliche Überlegenheit“ und ein „letztlich gutes Trainingsspiel“ konstatierten durfte. Zwar wehrte sich der Gastgeber bis zum Ende wacker und gab sich nie auf, die SG-Spielerinnen aber schalteten eben auch keinen Gang zurück.