SG Schozach-Bottwartal hat Personalprobleme Plan B ist schon zurechtgelegt

Der Gegner verfügt über viel Qualität im Rückraum

Im Abschlusstraining sei die Beteiligung aufgrund von Verletzungen, Krankheiten oder beruflicher Verpflichtungen „ziemlich mager“ gewesen. Aber außer Geier, Berger und Torhüterin Tabea Kraft (Kreuzbandriss) wird nur Hannah Hönig fehlen, die mit der Neckarsulmer SU in der A-Jugend spielt. „Der Rest ist bis zum Spiel wieder fit und an Bord“, so Stettner, der in Nellingen trotz der Tabellensituation – der TVN steckt mit 5:13 Punkten im Abstiegskampf – eine schwierige Aufgabe erwartet. „Nellingen hatte ein paar Ups und Downs. Aber sie haben zum Beispiel Tabellenführer Regensburg den bisher einzigen Minuspunkt beigebracht und in Haunstetten gewonnen. Es ist eine relativ junge Mannschaft, die nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga einen riesigen Umbruch vollzogen hat. Wir dürfen sie absolut nicht unterschätzen und müssen ein konzentriertes Spiel abliefern“, fordert der SG-Coach. Nellingen habe im Rückraum viel Qualität, „dazu eine sehr gute Linksaußen – von daher müssen wir mal wieder unseren Job in der Abwehr erledigen“, so Stettner, der zudem „wieder mehr Tempospiel sehen will als zuletzt in der Partie gegen Metzingen“.