SG Schozach-Bottwartal geht leer aus Mitreißende Aufholjagd bleibt unbelohnt

Beilstein - An Spannung war das Spitzenspiel der Handball-Württembergliga am Samstag zwischen der SG Schozach-Bottwartal und dem VfL Waiblingen nicht zu überbieten. Die gesamte zweite Halbzeit lang holte die SG unter hohem Aufwand nach und nach gegen den bis dahin stets führenden Gegner auf, um dann drei Minuten vor dem Ende tatsächlich selbst mit 27:25 in Führung zu liegen. Der Jubel darüber kannte in der Beilsteiner Langhanshalle für wenige Momente keine Grenzen. Umso größer war nach der Schlusssirene aber die Enttäuschung: Denn in einer dramatischen Schlussphase unterlag die SG den Waiblingern doch noch mit 27:28. „Wir haben es in der eigenen Hand. Haben uns mehr als nur rangekämpft. Und dann geben wir es durch zwei eigene Fehler wieder her“, rang der SG-Trainer Tobias Klisch nach Worten.