SG Schozach-Bottwartal Ein Déjà-vu, das sich aber anders anfühlt

Beilstein - Knapp elf Monate ist es her, da bestritten die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal ihr erstes Testspiel nach dem ersten Lockdown. Rund 80 Zuschauer waren in der Halle, als der TSV Bönnigheim zu Gast war – und die Stimmung war super, insbesondere bei den Beteiligten auf und neben dem Feld. „Endlich wieder Handball!“, lautete der Tenor. Am Donnerstagabend waren es nun erneut die SG-Frauen, die als eine der Ersten in der Region ein Testspiel absolvierten, diesmal gegen den TSV Wolfschlugen. Erneut waren rund 80 Zuschauer auf der Tribüne der Langhanshalle. Doch trotz dieses Déjà-vu fühlte es sich anders an als im Vorjahr. Die Stimmung in der Halle war deutlich ruhiger. Während im Somer 2020 nach damals sechs Monaten Pause alle nach Wettkampfsport geradezu lechzten, haben sich viele inzwischen scheinbar an die Situation gewöhnt. Das letzte Punktspiel hatten die SG-Frauen vor knapp einem Dreivierteljahr. Und während seinerzeit viele wohl das Gefühl hatten, dass es nun wieder aufwärts in Richtung Normalität ginge, traut jetzt vielleicht mancher der Sache nicht. Rückschläge gab es ja genügend.