SG Schozach-Bottwartal Die nächste Niederlage für die SG-Männer

Beilstein - Viertes Spiel, vierte Niederlage – der Fehlstart der SG Schozach-Bottwartal in die Handball-Württembergliga ist perfekt. Und in den kommenden Partien in Leonberg und gegen Wolfschlugen sind die Männer von Trainer Henning Fröschle alles andere als favorisiert. „Wir wussten vor der Runde, dass das passieren kann. Wir hatten gehofft, dass es nicht passiert, aber jetzt ist es nun mal so. Wir müssen den Kopf oben behalten und weiter gut trainieren“, sagte Fröschle nach dem 24:25 (12:14) in der heimischen Beilsteiner Langhanshalle gegen die SF Schwaikheim.