SG Schozach-Bottwartal Die Geschwindigkeit bringt den Erfolg

Entsprechend groß war die Vorfreude auf diese Partie – auf und neben dem Feld. Einzig die Gäste von der HSG Marpingen/Alsweiler aus dem Saarland wollten zu Beginn nicht so recht mitspielen. Ihre ersten drei Partien hatten sie allesamt verloren, in der Langhanshalle erwischten sie aber den deutlich besseren Start. Zu Beginn war fast jeder Wurf ein Treffer, die SG ließ zu viele freie Tore zu, und Jana Brausch zwischen den Pfosten bekam kaum einen Ball zu fasen. Vorne hingegen leistete sich das Team von Trainer Hans Christensen immer wieder Fehler. Und so lagen die Gastgeberinnen nach elf Minuten mit 4:7 hinten. Zwar berappelten sie sich im weiteren Verlauf etwas und schafften es immerhin, mit einer 16:15 in die Pause zu gehen. Dennoch monierte Christensen: „Mit der ersten Halbzeit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Wenn wir am Ende aber 16 Tore machen, ist das nicht ganz verkehrt. 15 Gegentore sind aber zu viel.“