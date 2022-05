SG Schozach-Bottwartal Dem Remis folgt die rauschende Party

Das es überhaupt so eng wurde, war einer Schwächephase der SG zum Ende der Partie geschuldet. Nach einem eigentlich klar überlegen geführten Spiel und einer 21:15-Führung lief in der letzten Viertelstunde kaum noch etwas. Das lag sicherlich auch daran, dass der scheidende Trainer Hans Christensen viel wechselte und fast jeder Spielerin Zeit auf dem Feld gab – was in diesem Fall sicher auch richtig war. „Aber Naschi in der Crunchtime – da kann nichts passieren, die ist immer für eine Überraschung gut“, scherzte Christensen und ergänzte: „Am Ende sind alle gesund geblieben, wir sind aufgestiegen – alles andere ist egal.“