SG Schozach-Bottwartal darf jubeln Gelungenes Comeback leitet den Sieg ein

Doch plötzlich näherte sich Pforzheim auf 20:24 an. Vor allem Desiree Kolasinac, mit neun Treffern beste Schützin, stellte die SG vor Probleme – und die dezimierte sich durch Zeitstrafen für Feride Günsoy und Svenja Kaufmann auch noch selbst. Die Folge: In Minute 56 stand es aus SG-Sicht plötzlich nur noch 25:23 und 26:24. Doch ein Tempogegenstoß, den Cinja Wehe zum 28:24 versenkte, brachte die Entscheidung (59.). „Vielleicht war der Wechsel von drei Spielerinnen in der Auszeit einfach zu viel. Wir hätten es aber cleverer spielen müssen“, ging Michael Stettner auf Ursachenforschung, der beobachten musste, wie sein Team in diesen Minuten die Würfe „fröhlich, frech verballerte“. Im richtigen Moment habe seine Mannschaft den Schalter aber umgelegt.