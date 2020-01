SG Schozach-Bottwartal braucht einen Sieg Sieg gegen die HSG Schönbuch wäre drei Punkte wert

Denn die HSG ist nach Minuspunkten gleichauf mit den Bottwartälern, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Und da das Hinspiel in Weil im Schönbuch unentschieden endete, „wäre ein Sieg schon drei Punkte wert, da wir dann auch den direkten Vergleich für uns entscheiden würden“, so Klisch. Doch dummerweise plagen ihn so einige personelle Sorgen. Zunächst einmal fällt Luca Schmid wegen der in Schmiden erlittenen Knieverletzung auf jeden Fall aus. „Es gibt noch keine Diagnose, daher möchte ich da auch nicht spekulieren. Aber am Samstag wird er definitiv fehlen“, erklärt der Coach. Da Schmid einer von nur drei Linkshändern ist, „zieht das einige Konsequenzen nach sich. Felix Linder braucht auf Rechtsaußen etwa zehn Minuten Pause. Da kann Valentin Weckerle von der Halbposition rausrutschen. Da dieser aber auch seine Pausen braucht, müssen wir für insgesamt etwa 20 Minuten einen Rechtshänder auf Halbrechts spielen lassen“, erläutert Tobias Klisch die Planungen.