Sexueller Missbrauch in Kirche Bericht: Regierungsbeauftragter droht EKD mit Gesprächsstopp

Eine EKD-Sprecherin versicherte am Sonntag auf dpa-Anfrage zu dem "Spiegel"-Bericht, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geschehe in enger Absprache zwischen EKD und dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. "Die Überlegungen zu strukturellen Neuerungen erfordern Sorgfalt und Zeit, denn sie müssen in das bestehende System von Aufarbeitung, Prävention und Intervention mit seinen landeskirchlich verantworteten Unabhängigen Kommissionen, Melde- und Ansprechstellen integriert werden."