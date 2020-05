Sexuelle Nötigung in der S4 Mann stürzt sich auf 23-Jährige

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen sexueller Nötigung gegen einen noch unbekannten Täter. Dieser bedrängte am Mittwochmittag zwischen 12.05 und 12.10 Uhr eine 23-jährige Frau in einem Zugabteil der S4 Stuttgart-Backnang. Nach einem Halt in Marbach hielt sich die Frau kurzzeitig allein im hinteren Abteil des Doppelwagons auf, als der Unbekannte ihr gegenüber Platz nahm. Er sprach sie auf Englisch und in gebrochenem Deutsch an. Als die Frau darauf nicht reagierte, lief der Täter zunächst weg, kam aber kurz darauf zurück und stürzte sich auf die Frau. Er hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Kurz vor der Haltestelle Erdmannhausen ließ er von ihr ab und das Opfer konnte die Bahn verlassen.