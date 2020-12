Sexuelle Belästigung in der S4 S-Bahn-Prozess: Freiheitsstrafe für Täter

Mitangeklagte werden ebenfalls verurteilt

Die zwei anderen in diesem Prozess angeklagten Männer – wie der Hauptangeklagte ebenfalls Geflüchtete – im Alter von 30 und 35 Jahren wurden für einen Vorfall in einer Asylunterkunft in Bietigheim-Bissingen am 15. August 2019 ebenfalls verurteilt. Gemeinsam mit dem Hauptangeklagten sollen sie am Tattag einem anderen Mann Bargeld und sein Mobiltelefon abgenommen und diesen über einen gewissen Zeitraum in einem Zimmer festgehalten haben.

Der 30-Jährige erhielt wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Nötigung eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Der 35-Jährige muss wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Beihilfe zur Nötigung eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je zehn Euro zahlen.

