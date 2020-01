„Sex Education“-Fortsetzung auf Netflix Was Sie schon immer über Sex wissen wollten

Stuttgart - Ist Sex mit Früchten pervers? Liegt man über oder unter dem Durchschnitt, wenn man sich 17 Mal am Tag selbstbefriedigt? Was sind Chlamydien, und wie kriegt man das? Und wie bereitet man sich am besten auf unfallfreien Analverkehr vor? Willkommen zurück in der wunderbaren Welt der Körperflüssigkeiten, willkommen zurück in der schrulligen Welt der TV-Serie „Sex Education“, die wieder kein Blatt vor den Mund nimmt. Die acht Episoden der zweiten Staffel der britischen Comedyserie sind von Freitag, 17. Januar, an bei Netflix verfügbar.