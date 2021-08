Sex and the City Starbesetzung für Neuauflage wächst weiter

Los Angeles/New York - Die Dreharbeiten für die „Sex and the City“-Neuauflage mit dem Serientitel „And Just Like That...“ sind im Juli bereits angelaufen - doch die Starbesetzung wächst weiter an. Nun stoßen auch der britische Schauspieler LeRoy McClain („The Marvelous Mrs. Maisel“) und sein US-Kollege Christopher Jackson („Hamilton“, „In The Heights“) zu dem Cast. „Das wird Spaß machen“, schrieb McClain am Mittwoch auf Instagram nach der Rollenbekanntgabe des Senders HBO Max. Er wird einen erfolgreichen Musiker spielen, Jackson einen New Yorker Investmentbanker.