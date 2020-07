«Sesamstraße» Schauspieler Gernot Endemann gestorben

Auch als Synchronstimme und Hörspielsprecher war der gebürtige Essener aktiv. So sprach er in der Hörspielreihe "Die drei Fragezeichen" viele Rollen, etwa den Sonny Elmquist in der Folge "Der Karpatenhund". In der populären Science-Fiction-Hörspielreihe "Commander Perkins" stellte er Major Peter Hoffmann dar.