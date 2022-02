Serien-Überraschung „Futurama“ bekommt neue Folgen

Verblüffende Wendung

Das ist deshalb so verblüffend, weil „Futurama“ mehr als einmal in den vergangenen Jahren als Musterbeispiel für die Kollateralschäden der Umwälzungen in Hollywood zitiert wurde. Im Zuge der dortigen Zukäufe und Einverleibungen waren die „Futurama“-Bestände bei Walt Disney gelandet. Dass der auf familientaugliche Unterhaltung abonnierte Konzern die ruppige, zynische „Futurama“-Welt neu beleben würde – das schien unvorstellbar.