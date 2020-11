Serien-Tüv „Frau Jordan stellt gleich“ Kann Sexismus lustig sein?

Was soll das alles? Die zweite Staffel der Serie knüpft nahtlos an die erste an: Eva Jordan hat die Wahl zur Bürgermeisterin verloren und arbeitet weiterhin als Gleichstellungsbeauftragte. Daher muss sie sich mit Fragen auseinandersetzen, wie: Darf ein türkischer Junge zum Karneval als Indianer verkleidet gehen? Warum gibt es eigentlich so viele bekannte Knabenchöre, aber keinen einzigen bekannten Mädchenchor? Weshalb findet man öffentliche Wickeltische immer nur auf Frauentoiletten? Und sind Witze gegen weiße Männer Humor, aber Witze gegen schwarze Männer Rassismus? „Frau Jordan stellt gleich“ behandelt zwar die Themen Sexismus, Feminismus und Gleichstellung – aber das tut die Serie mit viel Humor, wie Hauptdarstellerin Katrin Bauerfeind vor Veröffentlichung der ersten Staffel sagte: „Wir dachten, es ist an der Zeit, auch über das Thema zu lachen, was übrigens nicht dasselbe ist, wie sich darüber lustig zu machen.“