Serien-Tipp „Stumptown“ Leg dich nicht mit Robin Scherbatsky an!

Die Szene des Tages Zwei ziemlich heruntergekommene Gangster, die gerade die entführte Dex in im Kofferraum ihres Autos spazierenfahren, spielen Kaffeeraten. Der Mann am Steuer trinkt einen Schluck aus einer Thermoskanne. „Hm, schmeckt nach Karamell und nach einem Hauch Johannisbeere, er ist herb, aber er hat ein erdiges Finish. Ich würde sagen: äthiopisch.“ Sein Beifahrer grinst: „Ha, kenianisch, aber nah dran.“

Lexikon unnützen Wissens I Stumptown ist einer der Spitznamen, den Portland, die größte Stadt in Oregon, trägt („City of Roses“ oder „Rip City“ sind weitere). Die Erklärung: Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs Portland so schnell, dass Arbeiter bei der Stadterweiterung gar nicht mehr hinterherkamen, all die übrig gebliebenen Baumstümpfe („stumps“) wegzuräumen.

Lexikon unnützen Wissens II Stumptown ist auch der Markenname einer Bio-Kaffeerösterei aus Portland.

Der Satz des Tages „Dax, dein Problem ist, dass du nicht weißt, wann es Zeit ist, aufzuhören.“ Ratschlag, den die Serienheldin mehrfach zu hören bekommt.

Der Soundtrack Wie in Marshalls Auto in „How I met your Mother“ ist in dem Ford Mustang, den Dex fährt, eine Kassette im Autoradio verklemmt. Dieses beschert uns mit Neil Diamonds „Sweet Caroline“, Blondies „Call me“ oder „Don’t go breaking my Heart“ von Elton John und Kiki Dee den besten Retro-Soundtrack seit „Guardians of the Galaxy“.

Für Serienjunkies In „Stumptown“ sind noch viel mehr Anspielungen auf „How I met your Mother“ versteckt. Welche, verraten wir natürlich nicht.

Bingewatch-Faktor? Die Pilotepisode erzählt eine Hardboiled-Krimi-Story, die intensiv, spektakulär und wunderbar lakonisch ist. Cobie Smulders als toughe Stehauffrau ist grandios, und auch das „Stumptown“-Ensemble überzeugt. Bitte mehr solcher Geschichten aus Hipstertown!

Ab 19. Mai immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Sky One, parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

TV-Comebacks der „How I met your Mother“-Stars

Drei Stars aus der Sitcom „How I met your Mother“ sind gerade mit neuen Serien ins Fernsehen zurückgekehrt.

Cobie Smulders Die Kanadierin, die Robin Scherbatsky spielte, ist die Hauptdarstellerin in Stumptown , die von diesem Dienstag an bei Sky zu sehen ist.

Jason Segel Der Marshall-Eriksen-Darsteller ist Erfinder, Autor, Produzent und einer der Stars der Amazon-Prime-Serie ­Dispatches from Elsewhere .

Josh Radnor Der Mann, der Ted Mosby war, spielt in der Nazijäger-Serie Hunters auf Amazon Prime mit.

