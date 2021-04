Serien-Tipp „Stargirl“ Die neue Highschool-Superheldin

Stuttgart - Okay, zugegeben: Diese Serie erinnert ein wenig an dieses etwas billigere Turnschuhmodell unserer Jugend, das nur zwei statt drei Streifen hatte. Der Schuh erfüllte zwar seinen Zweck, fühlte sich aber nicht richtig an, weil man doch so viel lieber das Original an den Füßen gehabt hätte – und es dauerte ein Weilchen, bis man sich trotzdem in ihm wohlfühlte.