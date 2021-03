Serien-Star Fritz Wepper: "Keine Angst vor dem Tod"

Der 79-Jährige sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagsausgabe): "Ich bin ihm ja schon ein paarmal von der Schaufel gesprungen." Er habe zwei Herz-Operationen überlebt und kämpfe jetzt gegen eine Krebserkrankung, deren Ursache unklar sei. In einer Klinik in Innsbruck habe er eine Infusion bekommen, "die dafür sorgt, dass sich die Metastasen zurückbilden". Über seinen jetzigen Zustand sagte Wepper: "Ich will nicht klagen."