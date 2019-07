Marbach/Bottwartal - Unsere „WhatsApp-Familie“ diskutiert in ihrem Gruppenchat gerne und viel. Gerade bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit prallen oft sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander. Der regelmäßige digitale Schlüssellochblick ist ein Teil unserer Serie „Gutes Morgen“, die Mitte Juli gestartet ist und am 12. Oktober endet. Während dieser Zeit erscheint in der Zeitung jeden Tag ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.