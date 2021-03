Serie zur BM-Wahl: Auf ein Treffen mit Georg Kobiela Als Einheimischer etwas zurückgeben

Seit 2015 arbeitet Georg Kobiela jetzt bereits am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie als Wissenschaftler und Politikberater und hat dort mit kommunalen Verwaltungen, Ministerien, aber auch Firmen zu tun. Dass einige Gemeinderäte kurz vor Ende der Bewerberfrist noch einmal einen Aufruf gestartet haben, um noch jemanden mit Verwaltungserfahrung zu bekommen, ist für den 39-Jährigen „deren gutes Recht“. Er ist davon überzeugt: „Verwaltung kann man lernen, zu gestalten ist schon etwas schwieriger. Ich kann mich in komplexe Sachverhalte einarbeiten, das tue ich auch jetzt schon regelmäßig. Außerdem gibt es eine fitte Verwaltung, der man auch etwas zutrauen kann.“ Er sei sich darüber hinaus bewusst, was er könne und was nicht. „Ich erwarte viel von anderen, aber am meisten von mir selbst“, sagt er. Wie er führt? „Aus der Mitte heraus. Ansonsten ist mein Motto: fördern und fordern“, so der Hobbytaucher. „Unter Stress werde ich tendenziell eher ruhiger“, fügt er dazu an. Wichtig sei ihm eine gute Gesprächskultur. „Man kann auch streiten, aber es kommt auf die gegenseitige Wertschätzung an.“