Serie zu Künstlicher Intelligenz Wie KI unser alltägliches Leben beeinflusst

Unsere Krankenhäuser verlassen sich immer mehr auf Künstliche Intelligenz. Diagnosen werden präziser und Therapien individueller. Was genau das bedeutet, lesen Sie in diesem Serienteil (Plus). In der Finanzbranche hilft KI neben dem Bankkunden auch beim Kampf gegen Kriminalität. Wie das funktioniert, beantworten wir in diesem Plus-Artikel.

Von Kultur bis Mobilität

Roboter komponieren, malen, schreiben. In diesem Teil unserer Serie (Plus) befassen wir uns mit dem Einfluss von KI auf unsere Kultur. Zu den größten Herausforderungen der Menschheit zählen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Klimawandel. Wie uns Künstliche Intelligenz bei der Energiewende unterstützen kann, lesen Sie hier (Plus).

Sensoren sind die Sinnesorgane der Technik. Sie sind wichtig für Produkte des täglichen Konsums, für Fabriken, Maschinen und Autos. Einen Überblick zu dem Thema finden Sie in diesem Plus-Artikel. Egal ob auf dem Wasser, am Himmel oder auf der Straße – überall wird schon mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet. Wie KI unsere Mobilität beeinflusst, zeigen wir in diesem Teil unserer Serie (Plus).

KI für die Hosentasche

Künstliche Intelligenz analysiert Hochschulnoten und erstellt Persönlichkeitsprofile. Hier lesen Sie (Plus), wie Unternehmen entsprechende Algorithmen in Bewerbungsverfahren nutzen. Neben der Bilderkennung hat in den vergangenen Jahren vor allem die Spracherkennung und -steuerung auf unsere Smartphones enorme Fortschritte gemacht. Was die immer größer werdenden Geräte so schlau macht, beantworten wir in diesem Serienteil (Plus).

Künstliche Intelligenz lässt ein Auto unter anderem erkennen, wann sein Fahrer müde ist. Experten sind sich allerdings uneins, welche technischen Möglichkeiten in dem Bereich ausgereizt werden sollten. Warum das so ist, erklären wir in diesem Artikel (Plus).

Ein Blick in die Zukunft

Wenn es um das Thema KI geht, liegen Mythos und Wahrheit oft nah beieinander. Wie schlau ist Künstliche Intelligenz wirklich und was sind ihre Grenzen? Antworten geben wir im vorletzten Teil unserer Serie (Plus).

Unbegrenzten Zugang zu allen Texten der KI-Serie erhalten Sie mit einem Plus-Abo. Weitere Folgen finden Sie in den nächsten Tagen auf dieser Seite.