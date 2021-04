Serie „So isst Deutschland“ Wie wir uns gut und gesund ernähren

Die Ernährungsserie im Überblick

Gesunde, regionale und nachhaltige Ernährung gewinnen gerade in der Coronapandemie für viele Menschen an Bedeutung. In diesem Text gehen wir diesen Trends nach – und klären, wie wir in Zukunft essen werden. Wie sich Klimaschutz beim Essen konkret im Alltag umsetzen lässt – auch für Kinder – und welche regionalen Superfoods wichtige Nährstoffe leisten, erfahren Sie in einem zusätzlichen Stück.