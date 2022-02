Serie „Reacher“ bei Amazon Ein Hüne bringt die Welt in Ordnung

Da bekommt einer noch mal die Welt in den Griff, da macht einer klar, wo seine Grenzen sind, und setzt seine Werte energisch durch: Klar, der Brite Lee Child hat sehr gut begriffen, wonach sich ein von Gewalt und Gesellschaftswandel verunsichertes Amerika sehnt. Aber er schreibt eben nicht nur für die USA. Und die Serienmacher haben zum Glück begriffen – aber Child war ja auch mitwirkender Produzent –, dass es hier nicht um die schwitzige Verherrlichung einer halb faschistoiden Aufräumwut geht. Die „Reacher“-Romane und nun die Serie sind Märchen, die um ihre eigene Verblasenheit wissen. Man soll sich hier einfach mal für kurze Zeit die Verzweiflung über den Zustand der Welt wegschneuzen können.

Tom Cruise war gestern

Das Kino hat schon zweimal probiert, das Phänomen Jack Reacher einzufangen – mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Das hat etliche Fans der Bücher fassungslos gemacht, denn die Romanfigur Reacher ist ungefähr doppelt so groß wie Tom Cruise und zehnmal so eindrucksvoll. Dass er so imposant wirkt, ist auch ein prägendes Element der Geschichten. Fairerweise sollte man sagen: als Action-Kino sind die Cruise-Filme zumindest diskutabel,als Reacher-Adaptionen allerdings nicht.

Womit wir beim Kern der neuen Serie wären: bei Reacher-Darsteller Alan Ritchson. Der 39-Jährige ist alles andere als ein Newcomer, er war zum Beispiel in der Superheldenserie „Titans“ zu sehen. Aber für „Reacher“ wurde er sichtlich geboren. Wenn er ins Bild tritt, wird sofort klar, warum ein Gegenüber spontan fragt, was in seiner Heimat denn im Trinkwasser sei. Ritchson wirkt weniger wie ein großer Mensch, eher wie ein handlicher Riese.

Reachers besondere Aura

Wer glaubt, das sei einzig endlosen Nahkämpfen mit Gewichthebemaschinen und ausgeklügelter Kraftnahrung mit Extrazutaten für glänzendes Fell zu verdanken, der tut Ritchson großes Unrecht. Die Reacher-Aura resultiert auch aus den diversen Blicken dieses Burschen, die von leicht genervtem Mitleid (Warum tut jemand nicht gleich, was er will?) über unaufgeregte Kalkulation (Welchen Knochen soll er zuerst brechen?) bis zu sengender Vorfreude (Er wird gleich einen Fiesling final vom Spielbrett nehmen) reichen.

Die Reacher-Romanreihe amüsiert auch Menschen, die mit Selbstjustizgeschichten sonst wenig anfangen können. Kollegen und Kolleginnen bewundern Lee Child nicht nur des puren Markterfolgs wegen, auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ganz anderes als Genreliteratur schreiben, haben sich schon zu Reacher bekannt. Der Serie darf man einen ähnlichen Erfolg vorhersagen. Nirgends sonst kann man sich für kurze Zeit noch mal wie ein Fünfjähriger fühlen, der ganz sicher ist, dass die Welt Probleme haben mag, dass Papa oder Mama die aber am Ende immer richten können.