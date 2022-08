Serie "GoT"-Vorgeschichte: "House Of The Dragon" startet

Weitere Stars der Serie sind der gleichermaßen charismatische wie wandlungsfähige Rhys Ifans ("Notting Hill") als Ser Otto Hightower, die Hand des Königs, Olive Cooke ("Ready Player One") als seine Tochter Lady Alicent und Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryo. Wie bei "Game Of Thrones" gibt es eine Vielzahl an Charakteren, deren Absichten mal mehr, mal weniger durchschaubar sind. Die Zuschauer dürfen sich sicher auf viele Intrigen und Machtspiele freuen.

Keine Abstriche bei Sex und Gewalt

Dass "House Of The Dragon" im Vergleich zur Vorgängerserie keine Abstriche in Sachen Sex und Gewalt macht, wird schon in den ersten Folgen deutlich. Da gibt es viel Nacktheit, etwa wenn Daemon - der Name ist womöglich Programm - in einem Bordell über seine Lage sinniert. Später wird es bei einer nächtlichen Bestrafungsaktion für vermeintliche Kriminelle äußerst brutal. "Es gibt etwas Sex. Und es gibt Gewalt, weil es eine gewalttätige Welt ist", sagte Darsteller Toussaint. "Wir haben versucht, es nicht grundlos zu zeigen."

"House Of The Dragon" basiert auf dem Buch "Feuer und Blut - Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" von Autor und "Game Of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin. Gemeinsam mit Showrunner Ryan J. Condal schuf Martin die neue Serie auf bekanntem Terrain. Neben der großzügigen Kulisse ist die atmosphärische Musik angenehm vertraut. Der deutsche Filmkomponist Ramin Djawadi, der die geniale Titelmelodie für "Game Of Thrones" schrieb, ist nämlich auch beim Prequel für den packenden Soundtrack zuständig.

Einen so spannenden Beginn wie einst "Game Of Thrones", als das Publikum gleich in der allerersten Folge Bekanntschaft mit einem gruseligen, zombieartigen Weißen Wanderer machte, hat "House Of The Dragon" nicht. Aber die Rückkehr in die Welt von "Game Of Thrones" fühlt sich gut an und die ersten Folgen sind vielversprechend. Es dauert nicht lang, dann brodelt es wieder gewaltig in Westeros, wo man damals schon eine düstere Vorahnung hatte: "Der Winter naht!"