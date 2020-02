Heilfasten, Intervallfasten und Co. Was der Verzicht wirklich bringt

Alle Texte zum Themenspezial „Wenn die Seele leidet“

Fasten liegt im Trend. Jedes Jahr verzichten ab dem Aschermittwoch viele Menschen freiwillig – auch, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun oder abzunehmen. Ein- oder zweimal im Jahr mehrere Tage lang zu fasten sei durchaus eine gesunde Maßnahme, sagt Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde an der Berliner Charité. „In unserer Klinik nutzen wir das Fasten vor allem, um die Leute langfristig zu einer ­gesünderen Ernährung zu bewegen.“ Denn: Nach dem Fasten schmecke das Essen anders, man sei sensibler gegenüber Junkfood, Zucker und Fleisch.

Auch die Wissenschaft hat sich des Themas angenommen – und die Effekte geprüft, die das Fasten auf den Körper hat. Grundsätzlich deute die Forschung darauf hin, „dass das Fasten für chronische, chronisch-entzündliche sowie chronisch-degenerative Erkrankungen vorbeugend oder – wenn man erkrankt ist – auch ein Stück weit gesund machend ist“, sagt Facharzt Michalsen. Deutliche Effekte sehe man etwa bei Rheuma oder Bluthochdruck.

Abnehmen mit Intervallfasten

In einer groß angelegten Studie haben Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Universitätsklinikums Heidelberg jüngst auch eine weitere Form des Fastens untersucht: das Intervallfasten. Zahlreiche Ratgeber sagen dieser Form eine gute Wirkung nach, vor allem im Hinblick auf das Abnehmen. Doch größere Studien gab es bisher nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) warnte sogar: Das Fasten sei nicht zur dauerhaften Gewichtsregulation geeignet – es sei denn, die fastende Person ändere auch grundlegend ihren Lebensstil. Die Heidelberger Forscher haben nun aber gezeigt: Intervallfasten kann durchaus die Gesundheit fördern und beim Abnehmen helfen – allerdings auch nicht besser als herkömmliche Reduktionsdiäten.

Es gibt verschiedene Arten des Intervallfastens, auch intermittierendes Fasten genannt. In den USA ist vor allem jene Methode verbreitet, bei der an zwei Tagen in der Woche gefastet beziehungsweise die Nahrungsaufnahme deutlich reduziert wird und an den anderen Tagen aber mehr oder minder normal gegessen wird. In Deutschland hat die sogenannte 16:8-Methode an Bekanntheit gewonnen – vor ­allem durch den Mediziner Eckart von Hirschhausen. Dabei beschränkt man das Essen auf einen Zeitraum von acht Stunden täglich und nimmt etwa ab dem späten Nachmittag bis zum nächsten Morgen nichts mehr zu sich als ungesüßte Getränke.

Einstieg in eine bewusstere Ernährung

Über ein Jahr hinweg haben die Wissenschaftler aus Heidelberg untersucht, welche längerfristigen Auswirkungen das Intervallfasten im Vergleich zu einer Reduktionsdiät auf übergewichtige Personen hat. „Durch beide Diätformen hat sich der Gesundheitszustand der Probanden gleichermaßen verbessert“, sagt Tilman Kühn, Leiter der Arbeitsgruppe Ernährungsepidemiologie am DKFZ. Die geringere Kalorienzufuhr sowie eine gesündere Ernährung hatten ähnlich positive Auswirkungen auf Stoffwechselparameter wie Körperfettanteil oder Blutzucker. „Das Geheimnis dahinter ist, dass wir die Teilnehmer gezielt im Hinblick auf eine gesunde Ernährung beraten haben“, sagt Kühn. Er sagt aber auch: Das Intervallfasten scheine für viele Menschen gut umsetzbar zu sein – und deshalb auch einfacher und über eine längere Zeit hinweg durchzuhalten. „Es spricht also nichts dagegen, sofern man nicht schwer chronisch krank ist.“ Um das Gewicht zu halten, müsse man aber dauerhaft auf eine ausgewogene Kost umsteigen.

Auch Sabine Deutscher hat diese Erfahrung gemacht. „Es geht beim Heilfasten auch darum, sich Gedanken zu machen, wie man sich danach ernähren will.“ Das Fasten sei ein guter Einstieg für eine bewusstere Ernährung. „Dann gehen auch die Kilos.“