Serie „Die Rosenheim-Cops“ Es gabat a Leich’

Schnell haben sie in der Industriellenfamilie und der Firma einen Verdächtigen ausgemacht. Doch haben sie nicht nur doppelt so viel Zeit für den Fall – es gibt auch eine zweite Leiche. Der Yogalehrer von Margarethe Herrling, der ein auffallend enges Verhältnis zu der Witwe hat, ist auf die Terrasse der Villa gestürzt worden. Hängt das mit dem Tod des Unternehmersprösslings zusammen oder steht der doch nicht im Kontext eines Erbschaftsstreits? Irgendwann klären sich die Zusammenhänge - wie Stadler bairisch bekundet: „Jetzt schnackelt’s!“

An der Sekretärin ist eine Kommissarin verloren gegangen

Wie in jede Folge der „Rosenheim Cops“ gehört auch in das Special ein Nebenstrang aus dem Leben im Polizeipräsidium. Dieses Mal organisiert Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) vom Empfang eine Tombola zugunsten ihres Schrebergartenvereins. Allerhand Menschen bringen allerhand Ausrangiertes als mögliche Gewinne im Präsidium vorbei. In einem beleuchtbaren Globus findet Stockl 12 000 Deutsche Mark in bar, die aus einem Bankraub von vor 35 Jahren stammen. Sie macht sich an die Recherche, wer der Täter war. Und staunend stellt Grasegger fest, dass an der Sekretärin eine Kommissarin verloren gegangen ist.

Die D-Mark, die eigentlich längst ausgeschiedene Pathologin – es sind nicht die einzigen Reminiszenzen an vergangene Zeiten. Stadler und Hansen exerzieren den sonst auch oft zu hörenden Running Gag durch, den anderen mit alten Fällen aus ihren früheren Stationen in Passau und Hamburg ungefragt zu behelligen. Für Fans der „Cops“ gehört das ebenso zu den lieb gewonnenen Ritualen wie das „Stadler Ende“, bevor der Kommissar am Telefon auflegt. Und natürlich Stockls „Es gabat a Leich’“ – was sie nun gleich zwei Mal verkünden kann.

„Die Rosenheim-Cops – Mörderische Gesellschaft“: Mittwoch, 29. 12., 20.15 Uhr, ZDF