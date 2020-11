Serie: 175 Jahre Marbacher Zeitung Kleine Randnotiz, wichtige Lehre

Witzigerweise konnten sich sowohl Thilo Koch als auch Salvatore Glietti, als ich sie kürzlich nach mehr als sechs Jahren auf diese Geschichte angesprochen habe, nicht mehr genau daran erinnern. „Aber es passiert leider manchmal, dass jemand etwas schreibt, was ich im Vertrauen gesagt habe. Wenn das häufiger vorkommt, führt das letztlich dazu, dass ich nichts mehr erzähle“, sagt Koch. „Denn so etwas kann einen als Trainer ja auch in Erklärungsnot bringen. Daher ist es schon wichtig, dass man solche Ansagen respektiert und sich daran hält.“ Salvatore Glietti erinnert sich noch daran, dass er in seinem zweiten Jahr in Pleidelsheim gerade seine Meisterschule absolvierte. „Dadurch habe ich weniger trainieren können. Im ersten Jahr, als wir fast aufgestiegen sind, habe ich ja eigentlich jedes Spiel gemacht. Dann ging es eben nicht mehr. Daher war es auch nachvollziehbar, dass Pleidelsheim nicht mehr mit mir geplant hat. Aber ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, ob ich das in der Zeitung gelesen oder vom Verein gesagt bekommen habe“, erklärt Glietti, der heute beim Club L’Italiano Großbottwar in der Kreisliga B kickt.