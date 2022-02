Sensoren aus Owen China beschert Leuze Auftragsboom

Egal ob in China (plus 60 Prozent), USA (plus 26 Prozent) oder Europa (plus 14 Prozent) – in vielen Regionen ist der Umsatz in die Höhe geschnellt. Insgesamt erlöste das Familienunternehmen 260 Millionen Euro (plus 23 Prozent). Und die Aussichten für das laufenden Jahr sind ebenfalls gut. Der Auftragseingang lag mit 346 Millionen Euro sogar 60 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. China liegt dabei mit einem Bestellplus von 153 Prozent ganz weit vorn. Balbach begründet die Auftragsflut aus der Volksrepublik neben dem Trend hin zur Elektromobilität auch mit der dort geltenden neuen Steuergesetzgebung.