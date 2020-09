Sensationsfund in Russland Fast 40 000 Jahre alter Bärenkadaver in Sibirien entdeckt

In Sibirien wurden in den vergangenen Jahren immer wieder sensationelle Funde gemacht. Wegen der Erderwärmung schmilzt der Permafrost in Teilen Russlands und gibt gut erhaltene Fossilien frei. So fanden Wissenschaftler der Universität Jakutsk im April 2018 in einem etwa 40 000 Jahre altem Fossil eines Fohlens Blut und Urinreste gefunden.

Permafrost gibt tiefgefrorene Mammuts frei

Vor allem werden immer die tiefgefrorenen Überreste von Mammuts gefunden – mitunter mit Gehirn, Muskelgewebe und flüssigem Blut. Die urzeitlichen Elefanten überlebten in Sibirien so lange wie sonst nirgends. Bis vor etwa 4000 Jahren war die Wrangelinsel im Arktischen Ozean Heimat der letzten Tiere. Die Isolation bewahrte sie erst vor dem Tod – und besiegelte dann wohl die rasche Auslöschung der ganzen Art.

Mammuts haben sich während der vergangenen Eiszeit vor 100 000 Jahren auf der nördlichen Halbkugel ausgebreitet. Infolge der Erderwärmung vor 15 000 Jahren schrumpften ihre Lebensräume, zudem hat der Mensch die Tiere gejagt. Die Giganten starben aus noch nicht ganz geklärten Gründen aus – nur auf der Wrangelinsel überlebte eine Kolonie zunächst. Der steigende Meeresspiegel schottete die heute zu Russland gehörende Insel vom Festland ab.