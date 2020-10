«Sensation» für Fachleute Einer der ältesten Texte der Weltliteratur stammt von Frau

Sie stießen nämlich in neun Verwaltungsurkunden auf den Namen Bullussa-rabi - und wurden überrascht. "In allen Dokumenten ist Bullussa-rabi ein Frauenname", sagte Enrique Jiménez, Professor am Institut für Assyriologie und Hethitologie der LMU, laut Mitteilung. "Offenbar trugen nur Frauen damals diesen Namen."