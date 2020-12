Seniorin völlig symptomfrei 99-jährige Kroatin besiegt Coronavirus

Karlovac - Eine 99-jährige Kroatin hat eine Coronavirus-Infektion überlebt. „Es ist vorbei, ich fühle mich jetzt gut“, sagte Margareta Kranjcec der Zeitung Vecernji List. Die hoch betagte Seniorin wohnt in einem Altenheim in der Stadt Karlovac. Ende Oktober wurde sie nach einem positiven Corona-Test in ein Krankenhaus eingeliefert - nach drei Wochen wurde sie jedoch wieder entlassen.