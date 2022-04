Seniorenstift in Marbach Anbau verschafft wieder Luft

Klimatisierung geplant

Bis die Räumlichkeiten in dem Anbau in Betrieb genommen werden können, wird jedoch noch etwas Zeit vergehen. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 würden die Handwerker hier ihre Werkzeugkoffer zusammenpacken, kündigte Bauamtsleiter Dieter Wanner an. Im nächsten Sommer sollen schließlich auch die Arbeiten im Bestand abgeschlossen sein. Denn auf der To-do-Liste steht noch mehr als die bloße Erweiterung.