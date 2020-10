Seniorenheim in Beilstein Neue Alternative für das Haus Ahorn

Parallel dazu hatte 2018 die Stadt aber auch das ehemalige Feuerwehrareal als mögliche Fläche für einen Neubau ins Auge gefasst, „was jetzt noch einmal an Dynamik gewonnen hat“, so der Bürgermeister Patrick Holl. Und zwar in der Form, dass die Baufirma WohnBauStein aus Erdmannhausen an diesem Standort mit einem Entwurf für den Neubau eines Seniorenheim ins Rennen gehen möchte. Das Wohnbauunternehmen hat sich vor etwa 16 Jahren auf Wohnanlagen sowie Pflegeheime spezialisiert, erklärte dessen Geschäftsführer Robert Stein am Dienstag in der Gemeinderatssitzung: „In dieser Zeit haben wir uns eine hohe Kompetenz erarbeitet.“ Das Unternehmen ist kein Unbekannter: So hat man etwa das neue „Haus am Wunnenstein“ in Winzerhausen realisiert. Sie seien 2018 durch die Stadt Beilstein angefragt worden, ob sie sich vorstellen könnten, eine Neuplanung zu begleiten, erklärte Stein: „Das hat uns sehr gefreut und wir wären da mit ganzem Herzen dabei.“ Der Entwurf, der im Anschluss dem Gremium vorgestellt wurde, sei schon weit ausgereift.