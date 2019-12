Seniorenfeier in Rielingshausen Ältere Generation mag es gemütlich

Marbach-Rielingshausen - Der Ortschaftsrat in Rielingshausen hat am Sonntag um 14 Uhr zur Seniorenweihnachtsfeier geladen. Dabei waren nicht nur die Rielingshäuser Senioren willkommen – auch einige Weggezogene fanden den Weg in die ehemalige Heimat. So folgten etwa 200 Senioren im Alter von 60 Jahren aufwärts der Einladung, um ein gemütliches Jahrgangstreffen abzuhalten oder alte Freunde wiederzusehen.