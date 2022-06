Senioren am Steuer Ältere gleichen schwächere Reflexe aus

Lesen Sie aus unserem Angebot:Führerschein bedeutet für viele Freiheit

„Ältere Fahrer sind tendenziell langsamer unterwegs und gleichen die nachlassende Reaktionsschnelligkeit auch durch ihre Routine aus“, erklärt der renommierte Gerontologe Eckart Hammer, der früher an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg gelehrt hat. Außerdem würden Senioren vorzugsweise bekannte Strecken zurücklegen und das meist bei vernünftigen äußeren Bedingungen. All diese Mechanismen trügen dazu bei, dass ältere Semester keinesfalls eine gesteigerte Gefahr für den Straßenverkehr verkörperten. „Insofern sprechen wir uns auch gegen eine regelmäßige Fahrtüchtigkeitsprüfung aus“, sagt Hammer in seiner Funktion als Vorsitzender des Landesseniorenrats Baden-Württemberg.

Labor-Situation ersetzt keine realen Bedingungen

Rückendeckung erhält er vom ADAC. Durch verpflichtende Tests erhöhe sich die Gefahr, „dass geeignete Fahrerinnen und Fahrer irrtümlich als ungeeignet eingestuft werden“, betont Julian Häußler. Es sei nicht möglich, „die gesamte Fahrleistungskompetenz in einer Labor-Situation, zum Beispiel durch einen Test am Computer, zu bewerten, die nicht die Fahrt unter realen Bedingungen ersetzen kann“. Eckart Hammer gibt zudem zu bedenken, dass Senioren gerade in ländlicheren Regionen auf den Führerschein angewiesen seien. „Sie sind sonst nicht mehr mobil, wenn Busse nur sporadisch fahren“, erklärt er. „Man darf auch die psychologische Wirkung nicht unterschätzen. Den Führerschein bekommt man in der Regel mit 18, er ist also auch eine Art Bescheinigung, erwachsen zu sein. Wenn man das den Menschen wegnimmt, haben sie das Gefühl, diesen Status zu verlieren“, sagt der Forscher.

Am besten auf den Arzt hören

Viel wichtiger wäre es aus Hammers Sicht, selbst rücksichtsvoll mit seinem Gesundheitszustand umzugehen, sich regelmäßig durchchecken und die Sehfähigkeit kontrollieren zu lassen. Der ADAC rät ferner, „mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt zu sprechen und mögliche Auswirkungen auf die Fahreignung abzuklären“. Speziell die Mediziner als meist anerkannte Autoritäten müssten einem uneinsichtigen Patienten dann aber auch deutlich machen, wenn er den Schlüssel nicht mehr in den Anlasser stecken sollte, betont Eckart Hammer.

Jahresticket für den ÖPNV

Wer im Kreis Ludwigsburg als Senior seinen Führerschein freiwillig abgibt, kann im Gegenzug ein Jahresticket für den ÖPNV bekommen. Das Programm laufe noch bis mindestens Ende 2025, zu gegebener Zeit werde über eine Fortsetzung entschieden, erklärt Markus Klohr, Pressesprecher im Landratsamt Ludwigsburg.

Schwäche

Seit 2018 hätten durchschnittlich pro Jahr rund 280 Frauen und Männer das Angebot angenommen. „Durch Corona und die damit verbundenen Beschränkungen war die Teilnahme in den Jahren 2020 und 2021 deutlich rückläufig. In den letzten Monaten ist aber wieder ein gesteigertes Interesse erkennbar“, fasst Klohr zusammen. Der Altersforscher Eckart Hammer gibt allerdings zu bedenken, dass die Systematik eine Schwäche habe: Nach einem Jahr laufe das Ticket aus – und die Senioren stünden ohne Fahr- und Führerschein da.