Finale und Wiedersehen

Max oder Raphael? Auf die finale Entscheidung müssen die Fans noch etwas warten. Denn die neunte Folge der Bachelorette wird nicht wie gewohnt nach einer, sondern erst nach zwei Wochen übertragen. Der Grund: RTL überträgt am 08. September das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Island. Somit läuft das Bachelorette-Finale erst am 15. September um 20:15 Uhr. Wer nicht länger warten will, kann die finale Entscheidung jedoch schon jetzt auf TV-Now in Erfahrung bringen.