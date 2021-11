Seltenes Fundstück Wenn die Steinzeit an der Haustür anklopft

Großbottwar - Selbst der erfahrene ehrenamtliche Denkmalpfleger Markus Pantle war überrascht, als gleichsam die Jungsteinzeit an seiner Haustür in Großbottwar klopft: Sein Nachbar Martin Ziegler steht mit einem großen Stein unter der Türe. Die beiden sind Nachbarn, kennen und schätzen sich. Schnell hat er den Landwirt samt dem rund 62 Zentimeter langen, 23 Zentimeter breiten und rund sieben Zentimeter starken gewölbten Stein in sein Büro hereingebeten. Salopp gesagt hat der Stein die Form einer etwas plattgequetschten Banane. Wie sich später herausstellen sollte, handelt es sich um den sogenannten Unterlieger, also die Unterseite einer Getreidemühle. Der kleine bewegliche Läuferstein oben drauf zerreibt dann das Getreide zu Mehl.